TERSAúDE Psicológa explica como ajudar quem sofre com o transtorno de compulsão alimentar Fabiana Ferrari foi a entrevista do A Casa É Sua desta terça-feira (3)

3 NOV 2020 - 10h:25 Por Tatiane Simon

No programa A Casa É Sua desta terça-feira (3) a entrevista do dia foi a psicológa Fabiana Ferrari. No quadro TerSaúde, a profissional explicou sobre sintomas e diagnóstico do transtorno compulsão alimentar.

A especialista destacou quais são os sinais e como ajudar o indivíduo que esteja sofrendo com o distúrbio. "É preciso ter cuidado ao falar porque pode estragar uma amizade. Mas ignorar os sinais não é uma opção. Cada pessoa pode ser ajudada de uma forma diferente", conta.