ENTREVISTA Psicóloga organizacional dá dicas de como preparar currículo para vagas temporárias 'É preciso ter vontade para que, ao final do contrato, de temporário se torne efetivado', destaca Edilene Camargo

4 NOV 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

O programa A Casa É Sua desta quarta-feira (4) recebeu a psicóloga organizacional Edilene Camargo. Em entrevista, a profissional destacou quais são os principais pontos que devem aparecer em um currículo.

A expectativa é de que cerca de 400 mil vagas temporárias devam ser criadas no último trimestre de 2020, conforme pojeção da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem). "O interessante é que o candidato seja objetivo, franco e tenha espiríto de equipe. Interesse em trabalhar. É preciso ter vontade para que, ao final do contrato, de temporário se torne efetivado", destaca Edilene Camargo.