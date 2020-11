SEXTA É O BICHO Queda de pelo em cachorro: o que fazer? Fernanda Maia é médica veterinária e explicou quando o processo pode ser alerta de doença

20 NOV 2020 - 17h:30 Por Tatiane Simon

Se você notou que o seu cão está com queda de pelos, em tufos ou por todo o corpo, é importante entender as causas comuns antes de consultar um médico-veterinário.

Uma pelagem espessa e brilhante é um bom indicador de que seu cão está obtendo tudo o que precisa da dieta, do ambiente e do estilo de vida, por isso, pode ser angustiante ver seu cão com queda de pelos e às vezes é difícil saber exatamente por que isso está acontecendo.