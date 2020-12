BABADOS&BOATOS Recuperado da Covid-19, Alok visita filha no hospital Mari Verdan destaca o que foi assunto entre as celebridades no fim de semana

14 DEZ 2020 - 15h:09 Por Tatiane Simon

Divulgação Neste fim de semana, Alok esteve no hospital para visitar a filha Raika, que por nascer prematura recebe cuidados na UTI neonatal. O DJ chegou a compartilhar foto em que apareceu com a bebê no colo.Na legenda, ele escreveu: "Pai coruja".

