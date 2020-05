COLUNA SOCIAL Social de Dia das Mães com o nosso colunista favorito, Dinho Costa Saiba quem foram as mamães homenageadas na coluna especial do Jornal do Povo

11 MAI 2020 - 14h:29 Por Beatriz Rodas

Dinho Costa e a coluna social de Dia das Mães - Reprodução/Arte:Beatriz Rodas Dia das Mães, segundo o calendário comum, é só um dia. Mas, na verdade, a gente sabe que dia das mães é todo dia, não é?. Por isso ele é tão especial para nós. Por isso, Dinho Costa, nosso colunista favorito - e o melhor - sempre homenageia várias mães para fazer jus a esse dia tão importante. Confira como foi a coluna social do Jornal do Povo especial de Dia das Mães:

