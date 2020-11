BABADOS&BOATOS #TBTdosFamosos relembra viagens de celebridades Mary Verdan comenta publicações dos famosos no Babados&Boatos

5 NOV 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Quinta-feira é dia de voltar ao passado com o #TBTdosFamosos no Babados&Boatos, no programa A Casa É Sua.

Hoje a Mary Verdan exibiu publicações de celebridades que estão com saudades de visitar destinos turísticos. Relembre com a gente!