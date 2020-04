BABADOS E BOATOS Thelma campeã no Babados e Boatos A representatividade da mulher, negra, médica e campeã do BBB 20

28 ABR 2020 - 13h:26 Por Beatriz Rodas

Mulher, negra, de origem humilde, médica... E campeã! Essa é a nova representante do nosso Brasil. E representante mesmo, porque levou o título de ganhadora do BBB de maior audiência de toda a história da Globo. Confira no quadro Babados e Boatos desta terça-feira (28):