MATO GROSSO DO SUL Três-lagoense é eleito Mister Mato Grosso do Sul e representa estado em concurso nacional Cristhopher Frias, de 28 anos, vai concorrer ao título nacional em novembro

10 JUN 2020 - 17h:06 Por Beatriz Rodas

Era um jovem analista de sistemas, que não se importava muito com a aparência e tinha uma rotina comum. E então tudo virou do avesso. Cristhopher Frias, hoje, é Mister Mato Grosso do Sul e vai representar o nosso estado no concurso nacional, no final do ano, na capital, Brasília. Mas a história vai bem além disso... Confira: