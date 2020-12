F5 Tudo o que você precisa saber sobre o futuro da tecnologia Série especial destaca os rumos da tecnologia e funcionalidade do 5G

2 DEZ 2020 - 15h:02 Por Tatiane Simon

Desde o começo das telecomunicações móveis digitais, cada geração de tecnologia se desenvolveu para melhorar a eficiência, cobertura e capacidade do espectro e permitir que as redes de telecomunicações sigam o ritmo do crescimento do tráfego. O 5G não será apenas uma ferramenta para transmitir mais dados em menos tempo, mas abrirá um leque de possibilidades para a internet das coisas, na qual será necessário suportar a interação de milhões de dispositivos.

Esta nova tecnologia encontra-se atualmente em uma fase inicial de desenvolvimento, já que entre os muitos obstáculos significativos que enfrenta se encontra a problemática da padronização. Apesar disso, os principais players coincidem em que o 5G não é apenas uma necessidade, mas também uma grande aposta no futuro.