MORAR BEM Universitários têm desconto durante suspensão de aulas? Paula Souza responde todas as perguntas no quadro Morar Bem desta quarta (6)

8 MAI 2020 - 11h:50 Por Beatriz Rodas

Depois de quase - ou mais, já perdemos as contas [rs] - dois meses de suspensão de aulas presenciais, universitários que estudam em Três Lagoas mas são de outras cidades já sentem, financeiramente, os efeitos da pandemia. E surge a questão: "Podemos pedir descontos no aluguel durante o período de suspensão de aulas presenciais?"

Muitos estudantes não estão usufruindo do aluguel que pagam; passam esse período de quarentena e isolamento social na casa dos pais... Mas seguem pagando as contas normalmente, e a dúvida segue. Por isso, no quadro Morar Bem do programa A Casa É Sua desta quarta-feira (6), a corretora de imóveis Paula Souza respondeu todas as perguntas. Confira: