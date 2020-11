SEXTA É O BICHO Vacinação contra a raiva será neste sábado em cães e gatos Ação ocorrerá em dois pontos da cidade

27 NOV 2020 - 10h:18 Por Tatiane Simon

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas estarão realizando mais um dia de vacinação de cães e gatos contra a raiva, no sábado (28), das 8h às 16h.

Desta vez, a vacinação antirrábica de cães e gatos, com idade a partir dos quatro meses, será na Praça Santa Luzia, Bairro do mesmo nome, ao lado da Igreja Santa Luzia, e na Escola Municipal Professora “Marlene de Noronha Gonçalves”, na Rua Manoel de Faria Duque, número 2142, no Jardim Maristela.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, é extremamente importante observar o seguinte: é obrigatório o uso de máscaras; seguir à risca o distanciamento social de, ao menos, um metro e meio; o animal de estimação, cão ou gato, não deve ser levado por crianças, mas somente por uma pessoa adulta; quem possui mais do que um cão ou gato deve levar apenas um de cada vez ao posto de vacinação.