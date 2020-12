TERSAúDE Verão se aproxima e aumenta risco de surto de dengue em plena pandemia da Covid-19 Médico Rodrigo Gatto explica como diferenciar e tratar sintomas das doenças

1 DEZ 2020 - 10h:08 Por Tatiane Simon

Enquanto o mundo se une para combater o novo coronavírus e descobrir uma vacina que imunize a população contra a Covid-19, o Brasil, que também sofre com os efeitos da pandemia, ainda tem outro inimigo para lidar: a dengue.

E para piorar, dezembro começa o Verão e, com isso, aumentam as chuvas e as temperaturas - prato cheio para a proliferação do mosquito da dengue. Daí o risco, de lotar os hospitais e UPA da cidade com tantas emergências. Sobre esse assunto, o A Casa É Sua conversou com o médico Rodrigo Gatto, que é coordenador do pronto atendimento do Hospital Auxiliadora.