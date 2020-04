EXPLICANDO DIREITO Advogada fala sobre violência doméstica, machismo e proteção judicial às mulheres Advogada Rozana Gomes foi a convidada do programa A Casa É Sua e esclareceu estas e outras questões

23 ABR 2020 - 12h:30 Por Beatriz Rodas

Já não é segredo para ninguém que - infelizmente - o índice de violência doméstica aumentou nesse período de isolamento social. Por isso, no quadro Explicando Direito desta quinta-feira (23), a advogada Rozana Gomes explicou como as mulheres devem se proteger e se posicionar, falou sobre a questão do machismo e também sobre o abandono do lar, nos casos em que a mulher acaba saindo de casa para se proteger. Confira: