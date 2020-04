NA ÍNTEGRA Volta às aulas, shows online e crimes cibernéticos; confira Confira todos os conteúdos do programa A Casa É Sua desta quinta (9)

10 ABR 2020 - 08h:54 Por Redação

Toda quinta-feira é dia do quadro Explicando Direito, em que um profissional jurídico tira dúvidas e esclarece diversas questões. No programa desta quinta (9), o advogado Bruno Matsuda explicou questões relacionadas a crimes cibernéticos e o aumento destes índices durante o período de isolamento social.

Hugo Corradi, CEO da KNN Idiomas, falou em primeira mão sobre uma plataforma exclusiva de ensino online e sobre uma possível volta às aulas. Logo em seguida, no quadro Babados e Boatos, tudo sobre as lives com cantores e famosos, BBB 20 e lançamentos do cinema, com a jornalista Beatriz Rodas. Confira: