BABADOS E BOATOS Whindersson posa nu e gera polêmica com Mc Poze do Rodo Após comentário polêmico, Mc leva patada no Twitter e viraliza; confira

1 SET 2020 - 10h:40 Por Beatriz Rodas

O humorista e cantor Whindersson Nunes postou nu de costas em suas redes sociais para divulgar sua última música, "No Name". Após a divulgação das fotos e da música, o funkeiro Mc Poze do Rodo comentou: "Por isso esse cara foi corno, viadagem dessa, vai pegar quem?". O cantor, empolgado com o lançamento de "No Name", apenas rebateu em seu twitter: Todo humorista é meio cantor, agora quando cantor quer ser humorista geralmente a gente vê pq ele é cantor msm — Whindersson Nunes (@whindersson) August 28, 2020

