BABADOS&BOATOS Xuxa revela que tem grupo no WhatsApp com Eliana e Angélica Mary Verdan comenta publicações dos famosos no Babados&Boatos

13 NOV 2020 - 15h:32 Por Tatiane Simon

Reprodução Em uma entrevista para o canal do Youtube "Põe na Roda", Xuxa falou sobre o famoso grupo no WhatsApp que tem com Angélica e Eliana. “Óbvio que eu sou a pessoa que mais manda figurinhas safadas no nosso grupo de Whatsapp. Depois, em ordem, vem a Angélica e a Eliana. A Eliana só entra para falar: ‘Meu Deus gente, o que está acontecendo?' Mas ela também manda um pouquinho”, revelou.

