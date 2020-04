CONCURSO Água Clara prorroga inscrições para concurso público Inscrições foram prorrogadas para dia 25 de junho

6 ABR 2020 - 15h:44 Por Danielle Leduc

A Prefeitura de Água Clara prorrogou o prazo de inscrições e data da prova do concurso para cargos do quadro de pessoal do município de Água Clara.

As inscrições foram prorrogadas até dia 25 de junho e a prova será no dia 26 de julho de 2020.

A inscrição deve ser feita pelo link.