AUMENTO Professores de Água Clara tem reajuste salarial de 8% Proposta segue para a aprovação da Câmara

31 MAR 2020 - 14h:25 Por Danielle Leduc

O município de Água Clara concedeu reajuste salarial aos professores. O aumento foi negociado durante reunião, no sábado (27), com prefeito, Edvaldo Alves de Queiroz, e membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Ficou estabelecido 8%de reajuste, que será pago 2% na folha de abril e 1% nas folhas de maio a outubro. No ano passado, a prefeitura conseguiu repassar um reajuste de 4,75%.

A categoria reivindicava um reajuste de 12%, mas o percentual concedido, segundo o presidente do sindicato, Elcir Luiz Almeida, é satisfatório, levando-se em consideração o atual momento de crise que vive o país. “Não é o que almejávamos, mas negociação é assim mesmo e vamos continuar lutando pela classe”, disse Almeida.

A proposta segue para a aprovação da Câmara, mas o prefeito com os representantes da classe já deu o primeiro passo para a garantia desse direito.