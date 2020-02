CAMPEONATO Quadrangular de Futsal finaliza os 66 anos de Água Clara Confira o resultado da competição

11 FEV 2020 - 08h:51 Por Danielle Leduc

O Quadrangular de Futsal realizado no domingo (9), no Ginásio de Esportes, finalizou a comemoração de 66 anos de Água Clara. Participaram da competição as equipes: ASAS FC e LDA de Água Clara, Pinheiros de Ribas do Rio Pardo e Ipanema de Três Lagoas.

Resultado

Semi final

LDA 2 x 1 Ipanema Três Lagoas

Pinheiros Ribas 1 x 1 22 Trainner ( Pênalti 2x1 para o Pinheiros)

Disputa 3° Lugar

22 Trainner 2 x 1 Ipanema 3 Lagoas

Final

Pinheiros Ribas 4 x 2 LDA

Melhor artilheiro: Balaio Pinheiros Ribas

Melhor Goleiro: Júlio e Rildo Pinheiros Ribas