Usina de triagem de lixo começa ser construída em Água Clara Cidade conta com destinação final, coleta seletiva, Plano Municipal de Resíduos

22 JUL 2020 - 10h:09 Por Redação

A Usina de Triagem de Lixo de Água Clara começa a ser construída esta semana. Segundo a Secretaria Municipal de Meio as obras iniciais estão sendo realizadas com recursos do ICMS Ecológico, que é uma renda extra do ICMS para os municípios que fazem ações voltadas ao Resíduos Sólidos Urbanos.

A cidade de Água Clara atualmente conta com destinação final, coleta seletiva, Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A Usina de Triagem de Lixo será a última das quatro etapas do manejo de resíduos sólidos.