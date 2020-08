COVID-19 Aparecida do Taboado chega aos 400 casos confirmados

21 AGO 2020 - 14h:51 Por Gabi Almeida

Aparecida do Taboado registrou mais 28 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e já soma 400 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. A informação aparece no Boletim Epidemiológico Covid-19 desta sexta-feira (21).

Até o momento, são 68 casos ativos e 332 pessoas já se recuperaram da doença. Sete pessoas foram a óbito.

Internados estão 09 pessoas, suspeitos são 39 e 52 em isolamento domiciliar. Confira boletim do dia: