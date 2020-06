CORONAVÍRUS Aparecida do Taboado confirma primeiro caso de covid-19 Trata-se de uma mulher de 36 anos, considerada assintomática

3 JUN 2020 - 18h:46 Por Nestor Junior

Na tarde desta quarta-feira, 03, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o 1º caso de Covid-19 no município. O exame foi feito de forma particular e a pessoa não apresentava sintomas.

Segundo a secretária de Saúde, Tatiane Bernardes, trata-se de uma mulher de 36 anos, considerada assintomática para a doença. “Este é o primeiro caso, entre os 19 notificados, sendo 17 descartados e dois aguardando o resultado de exames laboratoriais”, explicou.

A Secretaria já entrou em contato com a paciente, solicitando isolamento domiciliar de 14 dias para todos os membros de sua família. Está sendo feito um monitoramento de todas as pessoas que tiveram contato com a mulher nos últimos dias, com o objetivo de realizar o isolamento domiciliar dos mesmos.

Por se tratar de um caso assintomático, o protocolo recomenda apenas o isolamento domiciliar, não sendo necessária a internação e outros procedimentos médicos.