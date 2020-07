CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Começou a live com ex-ministro da saúde Ricardo Barros Acompanhe ao vivo pelas redes sociais da Rádio CBN Campo Grande

28 JUL 2020 - 18h:04 Por Isabelly Melo

Está no ar a primeira live do CBN em Ação 2020 com o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP-PR). Para acompanhar basta acessar as redes sociais da Rádio CBN Campo Grande, no Instagram @cbncampogrande, no facebook.com/cbncampogrande e no canal do YouTube cbncgoficial.

A conferência virtual tem como tema central a pandemia, alternativas de enfrentamento e os caminhos de saída. O ex-ministro vai também comentar os aspectos gerais da pós-pandemia com a retomada da economia, a volta do Brasil às negociações internacionais e aos programas de desenvolvimento interno.

O projeto RCN e CBN Live em Ação é uma versão atualizada dos ciclos de palestras presenciais que vinham sendo promovidas, adaptado à nova realidade, com maior alcance e mais profundidade nos debates. A live pode ser acompanhada pela CBN Campo Grande, pela TVC de Três Lagoas, pelas emissoras de rádio do grupo RCN (Band FM de Três Lagoas, Cultura FM de Três Lagoas, de Aparecida do Taboado e de Paranaíba) e nas redes sociais nas páginas dos veículos do Grupo RCN de Comunicação e pelo site www.jpnews.com.br.