HOMICÍDIO Dois menores matam professor a facadas O professor, Amarildo Rossi, foi morto com pelos menos 15 facadas

7 ABR 2020 - 11h:49 Por Nestor Junior

Na manhã de segunda-feira (06), por volta das 07h20min, um indivíduo passava por uma estrada de terra que margeia a Rodovia BR-158, nas imediações do Auto Posto Novo Mato Grosso, em Aparecida do Taboado-MS, notou uma grande mancha de sangue na estrada. Esse cidadão observou a existência do corpo de um homem à beira da estrada em meio a uma moita (mato). Policiais Militares e Policiais Civis foram até o local. O corpo foi identificado como sendo do professor aposentado, Amarildo Rossi, 57 anos. A vítima era bastante conhecida na cidade e região devido ao fato de participar de competições de “Mountain Bike”.

A equipe da Perícia de Paranaíba (MS) foi acionada e compareceu ao local para a realização de verificações, com vistas a expedição de laudo pericial. A princípio, não se sabia sobre o veículo da vítima, um Celta de cor prata, razão pela qual as unidades policiais da região foram comunicadas, contudo, por volta das 10h00min, o veículo foi localizado na Rua Olentino Barbosa Vieira, bairro São João. Em razão disso, uma Perita Papiloscopista de Paranaíba (MS) foi acionada, visando a tentativa de localização de impressões digitais. O corpo foi encaminhado para a cidade de Paranaíba (MS), para a realização de laudo necroscópico.

Os autores

Na mesma data, por volta das 10h30min, dois adolescentes ambos com 14 anos de idade compareceram ao quartel da Polícia Militar e confessaram o crime. As Polícias Civil e Militar fizeram diligências, contando com o acompanhamento de uma Conselheira Tutelar. Houve a localização de duas facas, as quais estavam jogadas em um terreno baldio, na Rua Paraíba, nas imediações do terminal rodoviário de Aparecida do Taboado.

O crime

Os menores confessaram o crime. Disseram que combinaram, através de mensagens pelo WhatsApp, o encontro com a vítima na noite de domingo (05). Por volta das 19 horas, a vítima pegou os dois menores em local combinado. Este encontro foi no centro da cidade e a vítima levou, em seu veículo, os dois menores até o local dos fatos, onde aconteceu a tragédia. Segundo o delegado de polícia, Drº Lúcio Fátima, “Rossi sofreu vários golpes de faca, entre 10 e 15 golpes. O laudo pericial ainda não foi concluído e irá apontar a quantidade de golpes e os demais detalhes que interessam a investigação”, diz delegado. Os menores estão provisoriamente recolhidos na Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado (MS).

Sepultamento

O corpo do professor Amarildo Rossi foi sepultado na manhã desta terça-feira (07), as 10h30min, no cemitério municipal de Aparecida do Taboado-MS