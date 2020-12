COCAÍNA Droga avaliada em R$ 18 milhões é apreendida em Aparecida do Taboado A droga pesou 442 kg e estava em um compartimento preparado para esconder o ilícito

3 DEZ 2020 - 08h:02 Por Da redação/Israel Espíndola

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na última quarta-feira (2), 442 quilos de cocaína, em Aparecida do Taboado. O entorpecente foi encontrado em compartimento preparado para esconder o ilícito no assoalho e nas laterais do semirreboque do conjunto veicular.

O caminhão com placas de Campo Verde (MT), foi abordado em um posto de combustível, depois de uma ação da inteligência da PRF;

No caminhão, que estava sem nenhum condutor, estava carregado com caroço de algodão. Os documentos do proprietário do caminhão foram localizados e ele foi identificado.