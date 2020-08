PECUÁRIA Frio causa morte de gado em Mato Grosso Centenas de animais morreram por causa das baixas temperaturas

23 AGO 2020 - 18h:07 Por Gabi Almeida

A onda de frio que atingiu o Brasil nesta semana avançou pelo Centro-Oeste e provocou estragos em fazendas de Mato Grosso. Segundo relatos de pecuaristas das cidades de Reserva do Cabaçal e Salto do Céu, no sudoeste do estado, o frio que fez na madrugada de sábado para domingo, 23, vitimou diversos bovinos da raça nelore.

“Essas duas cidades, que ficam em uma região mais alta, há relato de sensação térmica na casa do 0 °C, algo extremamente incomum aqui em Mato Grosso. Pelo que eu soube, foram vários casos registrados nessas duas localidades”, disse o presidente do Sindicato Rural de São José dos Quatro Marcos (MT), Alessandro Casado.

Para o criador de gado nelore P.O (Puro de Origem), Amauri Nazário Pinheiro, a manhã foi de choque na Fazenda Iruama, em Reserva Do Cabaçal. Ao sair para ver os animais, encontrou 12 já sem vida e outros oito deitados. “Nós encontramos esses animais mortos por causa do frio. Os que ainda estão vivos, estamos aplicando remédio para ver se levanta, mas é certo que desses oito, pelo menos quatro ou cinco devem morrer”, disse.

Segundo ele, os casos foram generalizados na cidade. “No meu vizinho de frente, 27 bovinos morreram de frio. No outro vizinho, contaram até agora 21, em outra propriedade foram cinco e, em uma fazenda mais perto da estrada, mais dois. Acredito que apenas por esses casos próximos, tivemos pelo menos 100 animais que morreram de frio na cidade, já que tem muita gente nem sabe que perdeu gado, pois nunca houve isso aqui”, comentou.

O pecuarista diz que os animais que morreram foram os mais novos e que estavam em campo aberto. “Nessa propriedade, não temos mata junto ao pasto, a não ser na beira do córrego, onde é ainda mais frio. Os animais que morreram, certamente ficaram expostos ao vento e ao frio, algo que nunca ocorreu aqui. Tanto é, que em outra propriedade que temos, os animais conseguiram se abrigar na mata e não houve nenhum caso.”

Caso a previsão do tempo indique mais frio como esse, Amauri informou que pretende levar o gado para a propriedade que tem mais proteção dos ventos. No entanto, a previsão é de aumento na temperatura e outra friagem como essa não deve acontecer tão cedo. “O sol já está saindo e está esquentando bem aqui. Mas se voltar a ter um frio como esse, pretendo levar os animais para a outra propriedade ou fechar em um curral, com lona para proteger durante a noite”, finalizou.

“Nunca vimos isso antes”

O criador José Ginevaldo Vitório, da fazenda Recanto das Águas, também foi surpreendido pela morte de cinco animais da raça nelore. Em sua fazenda, o rebanho de 350 bovinos sofreu com a queda brusca de temperatura. “Nunca vimos isso antes. Perdemos cinco vacas da raça nelore, mas tivemos vizinhos que foram muito mais impactados. Tivemos relatos de produtor que tem de 50 a 60 animais em confinamento, e que perderam até 20 animais”, contou.

Segundo o pecuarista, em um raio de 20 quilômetros de sua propriedade, pelo menos 200 animais morreram com o frio, sobretudo bezerros de dois anos e meio a três anos. Além dos animais de rebanho, foram encontrados animais silvestres sem vida no campo. “O frio foi tão intenso, que eu encontrei um porco espinho, conhecido como Luis Caxeiro, sem vida no campo. Também morreram garças, passarinhos e até morcegos”, finalizou.

Previsão do tempo

Segundo a Somar Meteorologia, neste domingo não há previsão de chuva em nenhuma área do Centro-Oeste por conta de presença de uma região de alta pressão atmosférica, e o frio vai se espalhando mais pelo Planalto Central. Porém, já diminui um pouco o frio no sul de Mato Grosso do Sul e a condição para geadas já não existe. O ar volta a ficar bem seco no período da tarde em todo o Brasil Central e as temperaturas voltam a subir durante a tarde. Faz mais calor do centro ao norte de Goiás e do Mato Grosso, e os menores índices de umidade serão registrados no estado mato grossense.

Na segunda-feira, uma região de alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da troposfera sobre o Centro-Oeste mantém o tempo firme na Região. O sistema inibe a formação de nuvens carregadas e garante sol em boa parte do dia. Com os ventos soprando do quadrante norte, as temperaturas se elevam bastante à tarde e a umidade relativa do ar cai para valores abaixo dos níveis críticos, em especial do norte do Mato Grosso do Sul à Goiás e Mato Grosso.

Terça-feira com previsão de tempo firme mais uma vez em toda a região. Ainda por conta da área de alta pressão atmosférica em níveis médios da atmosfera. Assim, com o sol predominando, volta a esquentar à tarde mais do que nos dias anteriores, além disso, no mesmo período, a umidade do ar volta a cair, e ficar bem abaixo dos 30%, o que é prejudicial à saúde e ajuda nas ocorrências de novos focos de queimadas. E a região mais seca é entre Mato Grosso e Goiás.

Fonte: Fábio Santos/Canal Rural