CRIME AMBIENTAL Homem é preso por manter aves silvestres em cativeiro Além das aves a PMA apreendeu várias armadilhas e aplicou uma multa R$ 10 mil

23 OUT 2020 - 07h:56 Por Israel Espíndola

Um home de 37 anos, foi preso na tarde de quinta-feira (22), por manter em cativeiro 20 aves silvestres sem autorização. Após denuncias a Polícia Militar Ambiental constatou que o acusado vinha capturando os pássaros e criando os animais de forma ilegal. O cativeiro era na própria residência do acusado, na vila Glória, em Aparecida do Taboado.

Segundo as informações da PMA, os policiais foram até ao local e confirmaram o cativeiro ilegal. Na residência além das aves os policiais encontraram armadilhas que estavam armadas no quintal para capturar as aves.

Foram apreendidos: 16 (dezesseis) pássaros da espécie Canário-da-terra (Sicalis flaveola brasiliensis), 03 (três) da espécie Papa-capim (Sporophila caerulescens) e 1 (um) da espécie Curió (Sporophila angolensis), além de várias gaiolas e um viveiro.

O infrator foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 10 mil. Ele foi conduzido, juntamente com as aves e gaiolas apreendidas, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade e responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Os animais serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.