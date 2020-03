AGORA - CORONAVÍRUS Prefeitura publica Decreto com medidas de prevenção Interrupção das aulas e da Feira do Produtor estão entre as medidas

17 MAR 2020 - 14h:29 Por Nestor Junior

No Decreto nº16 publicado nesta terça-feira (17), pelo prefeito José Robson Samara, foram estabelecidas medidas para prevenir contra a proliferação do COVID 19 - o novo Coronavírus. O Prefeito Robinho, durante entrevista no RCN Notícias de hoje (17), pediu que não haja pânico e que a população evite aglomerações e adote as medidas de higienização como lavar as mãos e usar álcool gel.

De acordo com o Decreto estão suspensos por 15 dias todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais. Também está suspenso a emissão de alvarás e licenças já concedidas para realização de eventos. Estão vedados a realização de eventos com aglomeração de pessoas em estabelecimentos privados, comerciais, inclusive igrejas, biblioteca e centro cultural, sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento. As aulas em todas as escolas municipais estão suspensas pelo prazo de 15 dias a partir do dia 23 de março. Para a rede privada de ensino, fica recomendada a suspenção imediata das aulas.

Funcionários públicos com mais de 60 anos, devem trabalhar em casa a partir do dia 23 de março e seguir a orientação do titular de cada pasta com exceção dos servidores que atuam no sistema público de saúde. Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do município, com exceção dos profissionais da saúde. Ficam suspensas, por prazo indeterminado, a concessão de férias de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Os locais de grande circulação de pessoas, tais como terminais urbanos, igrejas e comércio em geral devem reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários em local sinalizado. A Feira do Produtor ficará, pelo prazo de 15 dias, a contar da data do Decreto, com suas atividades suspensas, não sendo permitida a abertura de suas lojas pelos produtores.

Resumo

- Suspensão de todas as atividades do poder público que tenha aglomeração de pessoas (melhor idade, lazer, escolinhas de futebol e outras);

- Hospital Municipal vai focar nos atendimentos de urgência e emergência e dispensar casos azuis e verdes;

- Suspensão de emissão de alvará para realização de eventos públicos ou particulares;

- Vedados a realização de eventos com aglomeração de pessoas em estabelecimentos privados, comerciais e igrejas;

- Recomendada a suspenção imediata das aulas na rede de ensino particular;

- Funcionários públicos com mais de 60 anos, devem trabalhar em casa a partir do dia 23 de março;

- Suspensão de viagens de servidores municipais a serviço do município, com exceção dos profissionais da saúde;

- Suspensas, por prazo indeterminado, a concessão de férias de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde;

- Suspensão das atividades na Feira do Produtor pelo prazo de 15 dias a partir de hoje (17);

Creches Municipais

A partir do dia 23 de março as crianças matriculadas nas creches e escolas municipais deverão ficar em casa. Segundo o Decreto, as aulas em todas as escolas municipais estão suspensas pelo prazo de 15 dias a partir do dia 23 de março

Entrevista

O Programa RCN Notícias na Cultura FM entrevista nesta quarta-feira (18), os Secretários Municipais, Márcio Galdino (Saúde) e Jari Augusto (Administração). Eles estarão falando detalhadamente sobre as medidas impostas pelo Decreto e respondendo às perguntas dos ouvintes. O RCN Notícias começa às 11:00h e você pode participar enviando a sua pergunta para o WhatsApp (67) 9 9284 6707