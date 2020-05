EXCLUSIVO Trem descarrila e 17 vagões com soja tombam Aparecida do Taboado: Os vagões viraram um amontoado de ferros retorcidos

13 MAI 2020 - 11h:26 Por Nestor Junior

Um acidente envolvendo uma composição com aproximadamente 80 vagões da empresa Rumo aconteceu na última terça-feira, dia 12, por volta das 8 horas da manhã na região da Lagoinha em Aparecida do Taboado. O acidente causou o descarrilamento de 17 vagões carregados com soja, ninguém ficou ferido e não houve danos ambientais.

A ferrovia ficou interditada por mais de 24 horas e só foi liberada na manhã desta quarta-feira. A empresa está analisando as possíveis causas do acidente.

A reportagem do RCN Notícias esteve no local do acidente e fez imagens exclusivas