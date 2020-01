SORTE Mega acumula e próximo concurso deve pagar R$ 10 milhões Os números sorteados foram 13 - 14 - 29 - 30 - 48 - 59

9 JAN 2020 - 07h:32 Por Redação

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.222 da Mega-Sena sorteadas nessa quarta-feira (08), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (11), está estimado em R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram 13 - 14 - 29 - 30 - 48 - 59.

A quina teve 29 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 58.660,41. Acertaram quatro números 1.969 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 1.234,23.

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de sábado. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50. (Informações da Agência Brasil).