SORTE Mega acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 12,5 milhões A quina teve 16 acertadores e cada um vai receber R$ 81.484,20

12 AGO 2020 - 07h:08 Por Redação

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.288 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 26 - 35 - 39 - 40 - 56.

A quina teve 16 acertadores e cada um vai receber R$ 81.484,20. Os 1.545 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.205,49.

O próximo concurso será quinta-feira (13) e deverá pagar o prêmio de R$ 12,5 milhões a quem acertar as seis dezenas.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50. (Informações da Agência Brasil).