1ª MORTE Paciente com coronavírus morre em São Paulo Secretário estadual de Saúde dará coletiva para falar sobre a morte à tarde

17 MAR 2020 - 09h:58 Por Redação

Confirmado a primeira morte por coronavírus no Brasil. O paciente morava no Estado de São Paulo e tinha 60 anos.

O secretário estadual de Saúde, José Henrique, e o médico David Ulp, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, darão uma coletiva nesta terça-feira (17), às 13h, para falar do caso.