NúMEROS Audiência Pública divulga receita e despesas de Brasilândia Números foram apresentados pelo secretário municipal de Planejamento e Finanças,

29 JAN 2020 - 08h:38 Por Danielle Leduc

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Brasilândia desta terça-feira (28), no Paço Municipal, a Audiência Pública de Gestão Fiscal do 2º semestre de 2019. A apresentação é em cumprimento ao artigo 48 da Lei 101/2000 de Responsabilidade Fiscal.

Os números foram apresentados pelo secretário municipal de Planejamento e Finanças, Marcio Endrigo, que informou as receitas e as despesas de julho a dezembro de 2019 e também a total do ano passado.

No segundo semestre de 2019, o valor total de receitas somou o valor de R$ 34.283.343,77, já os dois semestres do ano passado foram de R$ 63.774.876,59.

Também foram apresentados os números das receitas de IPTU, ISSQN, ITBI, FPM e ICMS referentes ao segundo semestre de 2016 a 2019: a receita do IPTU gerou no segundo semestre de 2019 R$ R$ 663.891,26; de ISSQN, gerou no segundo semestre 3.528.523,66; a receita de ITBI foi de R$ 468.751,15. Já a receita do FPM foi de R$ 5.440.410,71 e a do ICMS foi de R$ 7.928.879,21.

Ainda foram apresentadas as despesas liquidadas dos últimos seis meses, referente ao repasse da Câmara Municipal e demais secretarias da Prefeitura. E o total de despesa liquidado no segundo semestre de 2019 foi de R$ 36.947.675,81, sendo deste total, R$ 15.562.482,53 destinado ao pessoal; R$ 72.059,76 com juros e encargos da dívida; R$ 12.151.579,39 com custeio; R$ 8.963.379,97 com investimento e R$ 198.174,16 com amortização de dívida. Já em relação aos dois semestres do ano passado, o valor total de despesa liquidado foi de R$ 61.287.937,37.

Na aplicação dos recursos arrecadados de todas as fontes no segundo semestre, dentre alguns itens citados, foram aplicados R$ 7.945.288,76 na saúde, ou seja, 17,51 % e na educação foram R$ 20.501.591,32, ou seja, 44,20 % e pessoal com R$ 26.117.719,66, ou seja, 42%.

Todos os slides apresentados estão disponíveis na página oficial da Prefeitura de Brasilândia e os dados estão no Portal da Transparência.