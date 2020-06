PRORROGADO Aulas estão suspensas até o dia 30 de julho em Brasilândia Pais e responsáveis devem entrar em contato com a equipe pedagógica ou professores

29 JUN 2020 - 15h:33 Por Redação

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Brasilândia continuarão suspensas até o dia 31 de julho. O Decreto Municipal anterior suspendia para até o dia 30 deste mês, entretanto, seguindo ao Decreto Estadual (15.463), o novo Decreto Municipal (5215/20) publicado nesta segunda-feira (29), prorroga para mais um mês o retorno das aulas.

Sendo assim, os pais e responsáveis devem entrar em contato com a equipe pedagógica ou os professores responsáveis pelas aulas das crianças para dar continuidade com as aulas remotas.