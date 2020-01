ALERTA Brasilândia decreta situação de emergência devido casos de dengue Cidade já notificou 246 casos, sendo deste total, 68 foram confirmados

29 JAN 2020 - 15h:51 Por Da redação

Foi publicado nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial, o decreto de Situação de Emergência no Município de Brasilândia em virtude do número de casos notificados de Dengue e também do aumento do Índice de Infestação do mosquito Aedes Aegypti na cidade.

A Situação de Emergência está em conforme com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastre (COBRADE), sendo com este decreto, o Município está autorizado em mobilizar todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e também contratar uma empresa na modalidade de dispensa para auxiliar no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

“Estamos no processo de tramitação na contratação de uma empresa para ajudar a nossa equipe em fazer as limpezas dos terrenos baldios. Só a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Departamento de Controle de Vetores não é o suficiente”, explicou o prefeito Dr. Antonio Thiago, durante a entrevista semanal para a rádio comunitária FM Cidade.

Somente nos primeiros vinte e oito dias deste ano, a Saúde de Brasilândia já notificou 246 casos, sendo deste total, 68 foram confirmados com Dengue e um de Zika Vírus.

Outro fator que foi considerado como Situação de Emergência é o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa), recolhido recentemente, na qual apontou o índice de infestação predial de 5.6%, sendo que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Com isso, Brasilândia atualmente está no grau de alto risco.

Além disso, Brasilândia registra desde o final do ano passado o aumento das chuvas e em conseqüência, favorece na água parada a eclosão de ovos do mosquito. Com o aumento da circulação do Aedes Aegypti, também eleva o número de atendimento médico nas Estratégias de Saúde de Família e no Hospital Dr. Júlio César Paulino Maia com as notificações de casos da doença.

A equipe de Controle de Vetores e a Fiscalização de Obras e Posturas recebem diariamente denúncias de imóveis, que possivelmente são focos do mosquito, e estão encaminhando notificações para os proprietários. Em casos de omissão por parte do responsável, a Prefeitura realiza com amparo legal, as devidas providências e posteriormente é lançada a dívida junto ao cadastro do contribuinte pelo setor de Tributação.

“A nossa equipe da Vigilância Epidemiológica está passando com o fumacê, realizando as visitas nas casas com as orientações, realizando os bloqueios, mas só isso está provado que não é o suficiente. Nós cidadãos temos que fazer a nossa parte e cuidar da nossa casa”, disse Dr. Antonio.