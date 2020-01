ATENÇÃO Brasilândia decreta Situação de Emergência por causa da dengue Nos primeiros 28 dias de 2020, 68 casos foram confirmados

30 JAN 2020 - 09h:01 Por Danielle Leduc

O município de Brasilândia decretou Situação de Emergência por causa do número de casos notificados de dengue e também pelo aumento do Índice de Infestação do mosquito Aedes Aegypti. O decreto foi publicado nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial.

Com este decreto, o município está autorizado a mobilizar todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e a contratar uma empresa na modalidade de dispensa para auxiliar no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Somente nos primeiros vinte e oito dias deste ano, a saúde de Brasilândia já notificou 246 casos, sendo deste total, 68 foram confirmados com dengue e um de Zika Vírus.

Outro fator que foi considerado como Situação de Emergência é o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRAa), recolhido recentemente, na qual apontou o índice de infestação predial de 5.6%, sendo que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Com isso, Brasilândia atualmente está no grau de alto risco.