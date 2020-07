CAMPANHA Brasilândia realiza campanha para identificação de hepatites Testes rápidos serão realizados nos postos de saúde durante a campanha

8 JUL 2020 - 10h:06 Por Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Brasilândia realizará no mês de julho a Campanha Julho Amarelo. A campanha tem o objetivo de alertar sobre a prevenção e tratamento contra hepatites virais. Todas as unidades de Saúde estarão realizando coleta para teste rápido contra as hepatites virais.

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

No caso específico das hepatites virais, que são o objeto da campanha Julho Amarelo, estas são inflamações causadas por vírus classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D e E. (Com informações do Ministério da Saúde)