OBRAS Complexo poliesportivo é inaugurado em Brasilândia Familiares de Evandro Inácio estiveram na inauguração do complexo batizado em sua homenagem

29 JUN 2020 - 15h:13 Por Redação

O Complexo Poliesportivo “Vereador Evandro Inácio” foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (29) em Brasilândia. O complexo possui quadra poliesportiva e Ginásio Municipal de Esportes.

O espaço de concreto laminado, com quadra de vôlei de areia também conta com a construção de instalações hidráulica, elétrica, drenagem, calçada externa para caminhada, estacionamento e paisagismo. O valor da obra é de R$ 1.050.492,30.

Já a reforma do Ginásio Municipal de Esportes foi dividida em duas etapas. A primeira fase foi em 2018, direcionada para readequações de acessibilidade e acesso de ambulância para os primeiros socorros. O valor do investimento foi de R$ 382.084,25.

Na segunda fase, a reforma contemplou reajustes no forro, cobertura, vestiários, área administrativa, banheiros com acessibilidade, revestimento de piso, além de revestimento e pintura de paredes. O valor total da obra é de R$ 539.568,05, sendo deste total, R$ 243.750,00 é recurso do Governo Federal e R$ 295.818,05 é contrapartida do Município.