BRASILÂNDIA Fumacê passa pelo Debrasa e Novo Porto João André Não esqueça de verificar o quintal diariamente a trás de água parada

30 JAN 2020 - 09h:35 Por Danielle Leduc

O Departamento Municipal de Controle de Vetores antecipou a passagem do fumacê no Distrito Debrasa e no bairro Novo Porto João André.

No Distrito Debrasa, o UBV (Ultra Baixo Volume) passará na noite desta quinta-feira (30) e na madrugada de sexta-feira (31), será no bairro Novo Porto João André.

A equipe de saúde orienta para deixar as portas e janelas abertas na hora que veículo passar. E de não esquecer de verificar o quintal diariamente a trás de água parada.