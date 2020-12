NA CAPITAL 2ª edição do Drive Thru da Reciclagem ocorre neste fim de semana Desta vez, ação também coleta resíduos do segmento pet

7 DEZ 2020 - 17h:47 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande A 2ª edição do Drive Thru da Reciclagem ocorre entre os dias 11 e 13 de dezembro em Campo Grande. As tendas coletoras estarão montadas em frente ao Aquário do Pantanal, nos altos da Afonso Pena. No local, serão recolhidos papéis, plásticos, vidros, latinhas, lâmpadas, pilhas, óleo de cozinha usado, eletrônicos, tecidos e medicamentos vencidos. Também poderão ser descartados utensílios do segmento pet. Saiba mais:

