SAúDE 31 mil doses da pentavalente foram distribuídas em MS, diz secretário Campo Grande recebeu 2,9 mil doses da vacina

22 JAN 2020 - 11h:04 Por Loraine França

O segundo lote d vacina pentavalente, que previne meningite, tétano acidental, difteria, coqueluche e hepatite B, chegou a Mato Grsso do Sul e segundo o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Reende, 31 mil doses foram distribuídas no estado. Para Campo Grande são 2,9 mil doses da vacina e a Sesau também já iniciou as distribuições às unidades de saúde.

