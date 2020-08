MARACAJU 33 toneladas: DOF faz maior apreensão de drogas da história Maconha estava escondida em um caminhão Bitrem. Volume apreendido em 2020 já é 146% maior que em 2019

27 AGO 2020 - 15h:52 Por Marcus Moura/CBN

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira de Mato Grosso do Sul) realizou na tarde desta quarta-feira (26) a maior apreensão de maconha da história do Brasil, mais de 30 toneladas. O combate ao tráfico no Estado é constante devido as fronteiras com Paraguai e Bolívia. A carga, que foi avaliada em mais de 50 milhões de reais pelas autoridades, será catalogada e posteriormente incendiada. Confira: