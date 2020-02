OPORTUNIDADE 38% da população carcerária de MS está trabalhando Taxa do estado é maior que a média nacional, que é de 10%

18 FEV 2020 - 11h:43 Por Ingrid Rocha/CBN

O estado de Mato Grosso do Sul tem 38% da população carcerária empregada, de acordo com dados da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). Ainda segundo a agência, muitos empregadores acabam contratando os presidiários após a conclusão da pena. Confira os detalhes: