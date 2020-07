EFEITO CORONA 40% dos Sul-mato-grossenses receberam auxílio emergencial, segundo IBGE Do total, cerca de 14% são considerados pobres. Pesquisa é referente ao mês de maio

2 JUL 2020 - 14h:36 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 40,3% dos 2.733.583 moradores de Mato Grosso do Sul tiveram acesso ao auxílio emergencial em maio. Do total, apenas 14% eram considerados pobres, o que corresponde à 76% dessa parcela da população.

