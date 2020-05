OPERAÇÃO PÁTIO ZERO 400 veículos serão retirados no pátio do Detran após leilões Os lances serão realizados online e a captação tem encerramento previsto para às 15h do dia 21 e 22 de maio

11 MAI 2020 - 10h:35 Por Isabelly Melo

Com um leilão aberto, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) já preparou outros três leilões da Operação Pátio Zero, antes intitulada Limpa Pátio. Os lances são realizados de forma online e a captação tem encerramento previsto para às 15h do dia 21 e 22 de maio.

No total, 411 lotes de veículos deixarão os pátios através dos leilões de circulação, sendo 390 motocicletas e 21 automóveis. Além disso, 140.220 kg de material ferroso no leilão de veículo inservível.

Segundo o coordenador da Comissão de leilão do Detran-MS, Diego Fernando de Arruda Soares, a Operação Pátio Zero continua a todo vapor, já apresentando resultados. “Os pátios de Terenos e Sidrolândia já estão completamente vazios”, comenta.

O diretor de veículos do órgão, Agrícola Pedroso, comenta que a nova categoria de sucata aproveitável já começará a ser ofertada no leilão de junho. “Com a iniciativa da presidência em incluir essa categoria, a venda e a retirada dos veículos em nossos pátios serão agilizadas, além de possibilitar uma arrecadação maior para o Estado”.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, comenta que os quatro leilões publicados para o mês de maio, comprovam o empenho e compromisso assumidos. “O intuito é que ainda este ano, cerca de 80% do espaço da sede seja desafogado e 70% do espaço onde se encontram os principais gargalos de pátios sobrecarregados, em Dourados e Corumbá, também”.

Período de Visitação:

Circulação

Entre os dias 18 e 20 de maio, será possível visitar os veículos de circulação no pátio do leiloeiro, localizados na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo 917, Jardim Veraneio, na Capital. Também é possível visitar outro lote de visitação entre os dias 19 e 21 de maio na Avenida Três Barras, 5003, Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro.Inservível

Há um lote único exposto no pátio do órgão, localizado nas unidades de Caarapó, Itaporã e Naviraí, cuja visitação ocorrerá de 19 a 21 de maio, das 07h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Para acessar os leilões de circulação, os sites são vialeiloes.com.br e leiloesonlinems.com.br. Para o leilão de veículo inservível acesse leiloesonlinems.com.br.

*Informações Portal do MS