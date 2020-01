VAGAS EMEIS 50% das vagas não foram preenchidas e SEMED abrirá nova listagem Foram ofertadas 6.500 vagas na primeira listagem deste ano

29 JAN 2020 - 13h:02 Por Isabelly Melo

A Secretária Municipal de Educação (SEMED) abriu as inscrições para novos alunos das Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEI) no dia 14 de janeiro, a 1ª listagem de 2020 seguiu até o dia 24 do mesmo mês, com a oferta de 6.500 vagas. Porém, do total ofertado apenas 50% foi preenchido, deixando cera de 3.250 vagas em aberto.

Para completar as vagas, de acordo com a Chefe da Central de Matrículas da SEMED, Adriana Cedrão, a Secretária abrirá uma 2ª listagem, entre os dias 11 e 21 de fevereiro, afim de dar uma nova chance aos pais que perderam o prazo, e evitar que os pequenos fiquem sem acesso as escolas.

Os pais e/ou responsáveis legais das crianças contempladas devem comparecer à EMEI selecionada com todos os documentos solicitados, no período em questão. Caso contrário a vaga será perdida. Em 2019 cerca de 18 mil alunos estavam inscritos nas Escolas Municipais de Ensino Infantil, e a expectativa para 2020 é receber cerca de 19 mil alunos nas 104 EMEIs de Campo Grande.

De acordo com Adriana Cedrão, no dia 8 de fevereiro haverá uma mobilização no centro da capital, com panfletagem, para alertar os cidadãos sobre o período da nova listagem, afim de que sejam preenchidas o maior número de vagas disponíveis.

Para os responsáveis que ainda não realizaram o cadastro da criança é necessário entrar em contato com a Divisão da Central de Matrículas da SEMED, pelo telefone 0800 615 15 15 ou pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br, e manter os dados solicitados atualizados.

Em Campo Grande a SEMED está localizada na Rua Onocieto Severo Monteiro, nº460, na Vila Margarida. Com atendimento de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30.