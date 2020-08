OPERAÇÃO CAIXA FORTE 51 alvos de prisão da operação Caixa Forte em MS são presidiários Acusados de serem membros do PCC, detentos estão distribuídos em 5 unidades prisionais

31 AGO 2020 - 10h:24 Por Marcus Moura/CBN

Dos 85 alvos de mandados de prisão da operação Caixa Forte da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, 51 já estão atrás das grades. Eles são detentos e estão distribuídos em 5 unidades prisionais ao redor de MS.

Segundo a Polícia Federal, estes detentos têm ligações com o esquema de recebimento de valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização criminosa ou executado missões determinadas pelos líderes como, por exemplo, execuções de servidores públicos.

A operação Caixa Forte tem 85 mandados de prisão a serem cumpridos em Mato Grosso do Sul, sendo 74 em Campo Grande, três em Dourados e um Aquidauana, Água Clara, Bonito, Bandeirantes, Bataguassu, Corumbá, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Além das prisões, a PF também deve cumprir 37 mandados de busca e apreensão em nove cidades, sendo a maioria (28) deles em Campo Grande. Nesta segunda-feira, o PCC completa 27 anos de existência. Na semana passada, a PF cumpriu mandados em dois presídios de Campo Grande na operação expurgo, com o intuito de interferir nos planos da facção de estabelecer nova base no Rio de Janeiro.

A operação Regresso, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), levou as ruas de quatro cidades do Estado policiais em busca de membros da facção. De quase 100 mandados de prisão, 26 foram cumpridos. A ação resultou na morte do alvo da polícia Cleyton dos Santos Medeiros, de 30 anos, que foi em troca de tiros com a polícia. Cerca de R$ 2.7 milhões em espécie foram apreendidos na cidade de Santos, em São Paulo.