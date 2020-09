LIVE SÁUDE 634 novos casos de Covid-19 são registrados em MS De acordo com a SES, o número de mortes é baixo por conta do feriado, mas os índices podem aumentar nos próximos dias

7 SET 2020 - 11h:45 Por Thais Cintra/ CBN

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 nesta segunda-feira (7). Quatro mortes foram confirmadas em todo o Estado e 634 novos casos de coronavírus foram registrados em Mato Grosso do Sul. Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, muitas pessoas acreditam que a pandemia já está sob controle, por conta da redução no número de contaminados neste fim de semana.

Geraldo afirma que o número baixo de mortes é decorrente do feriado, mas os casos tendem a aumentar nos próximos dias. “Estamos estudando com as autoridades de outros Estados, medidas que poderão ser adotadas para reduzir os casos em Mato Grosso do Sul. Esperamos que a vacina fique pronta em janeiro de 2021, mas ainda assim é preciso que a população colabore e fique em casa”, afirmou.

O Estado registra 54.125 casos da doença e 970 óbitos. A média de mortes por semana é de 12 pessoas por dia, e ainda assim a taxa de letalidade se manteve em 1,8% em MS. De acordo com a SES, 8.414 casos são considerados ativos e 7.875 pessoas infectadas cumprem isolamento domiciliar.