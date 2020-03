SOLIDARIEDADE 7ª Edição do Território Lab for Friends, une gastronomia e solidariedade O evento ocorre nesta quarta-feira (04), a partir das 19h30 e toda verba arrecadada será revertida para a Associação Amigos de Maria

4 MAR 2020 - 08h:00 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (04), a partir das 19h30 ocorre a 7ª edição do Território Lab for Friends. O evento reúne amantes da gastronomia, seja profissionais ou amadores que, num gesto de generosidade, apresentam sabores que são transformados em solidariedade.

Nesta edição, que conta com as renomadas Chefs Dedê Cesco e Míriam Arazini que unem seus talentos com os sabores de Ana Flávia Fogolin Domingos e Maristela Vargas Peixototoda, toda a verba arrecadada será revertida para a Associação Amigos de Maria.

Atualmente a instituição atende mais de 140 famílias que vivem na região do Bairro Noroeste e que vivem em situação de vulnerabilidade.Glauciene Santi, diretora da Associação Amigos de Maria, explica que a ideia surgiu nas reuniões de amigos que queriam “devolver” o bem que a vida proporciona. Gratidão por viverem numa situação mais confortável, o grupo resolveu levar ensinamentos, carinho e presença para quem não tem muito acesso a esses sentimentos.“Nossa ideia foi unir um grupo de amigos que queria fazer o bem. Retribuir para sociedade o que temos”.

Há 11 anos na ativa, a associação oferece assistência, saúde e cidadania. Também atende 40 crianças que, por meio do projeto Autonomia, recebem diariamente reforço escolar, assistência psicológica e médica,alimentação adequada, além de toda parte pedagógica que conta com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. “Ajudar com alegria, esta é a nossa proposta”, disse Glauciene que ainda contou que o grupo Amigos de Maria vem conseguindo ajudar na diminuição da taxa de mortalidade infantil e desnutrição com a assistência do programa Nascer Bem.

Para quem ficou com fome de fazer o bem, o evento acontecerá no Território Lab, localizado na Rua Euclídes da Cunha, n.468, a partir das 19h30. O convite custa R$ 120 (bebidas a parte) e ainda oferece o show de Gustavo Vargas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site eventbrite.com.br.