AEDES AEGYPTI 7 áreas de Campo Grande estão em risco de surto de dengue, segundo levantamento Bairros considerados em situação de alerta totalizam 43.

10 MAR 2020 - 13h:08 Por Loraine França

O Levantamento Rápido de Índices de Infestação do Aedes aegypti (Liraa) realizado no mês de janeiro deste ano mostra cenário de aumento significativo nos dados em relação ao último levantamento de 2019.

Em novembro do ano passado, 46 áreas de Campo grande estavam na classificação verde do Liraa, consideradas como locais de resultados satisfatórios. Mas, neste início de ano esse número caiu 37% e 18 bairros são considerados com índices satisfatórios. Ainda no mês de novembro, nenhum bairro da capital aparece na classificação vermelha, de locais com risco de surto. Atualmente, são 7 áreas consideradas como locais de risco. Já as áreas que estão em alerta subiram de 22 em novembro para 43 em janeiro.

Confira as informações completas: